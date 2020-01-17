Невероятная красота зимы в Азербайджане - ФОТО

Зимний сезон в Азербайджане уже находится в середине своего пути.

Сезон начался активно, хоть и в Баку пока не ощущалось настоящей леденящей зимы и не было снега. Однако жители районов Азербайджана и многочисленные туристы, отправляющиеся по популярным направлениям, хорошо запомнили эти сказочные мгновения, которые дарит снег в нашей стране.

Живописные белые пейзажи, деревья, укутанные снегом, тихий ветерок, спокойная погода и светящее Солнце - все это придает особый шарм зиме в Азербайджане.

Предлагаем вашему вниманию фотографии районов страны, где зима так красиво проявила себя.