В Азербайджане очистят загрязненные пестицидами территории
Предложения по очистке территорий, загрязненных пестицидами, представлены правительству Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли. Он сообщил, что с целью испытания и применения пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ выданы свидетельства о регистрации 526 препаратов.
По словам председателя Агентства, для проведения осмотра складов с целью получения лицензии на импорт и хранение пестицидов и агрохимических веществ в АПБ обратились 89 физических и юридических лиц, в связи с чем по 42 складам вынесено положительное решение, а по 47- отрицательное, ввиду несоответствия требованиям.
Для импорта на территорию страны пестицидов, агрохимических веществ, биологических препаратов и других средств охраны здоровья растений в Агентство поступило 1801 обращение, из них шесть получили отказ, из-за намерения ввезти препараты незарегистрированные на территории страны. В прошлом году был составлен новый список сильнодействующих веществ и экологически опасных токсичных препаратов, применение которых в Азербайджане предусматривается запретить.
"Правительству представлены предложения, подготовленные с целью более точного определения границ загрязненных пестицидами территорий, их очистки и обеззараживания. В результате фитосанитарных наблюдений, проведенных на территории Самухского района на площади 5000 гектаров было выявлено скопление саранчи на участке площадью 3060 гектаров. В результате совместных мер по борьбе с этим вредителем Агентства пищевой безопасности, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, ареал распространения был значительно сокращен, предотвращен крупный потенциальный ущерб посевам", - сказал Гошгар Тахмазли.
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