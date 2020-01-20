В Азербайджане почтили память шехидов 20 Января минутой молчания

В Азербайджане в полдень в понедельник, в День всенародной скорби - 20 января, на одну минуту приостановлено движение транспорта и пешеходов в память о жертвах трагедии "Черного января", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте, поездов и автомобилей.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.