https://news.day.az/society/1195869.html Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане зимние каникулы в общеобразовательных школах в 2019-2020 учебном году придутся на 27-31 января, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Минобразования.
После каникул, первым учебным днем для учащихся шестидневки будет 1 февраля, для тех, кто учится по пятидневной системе, - 3 февраля.
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