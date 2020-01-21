Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане зимние каникулы в общеобразовательных школах в 2019-2020 учебном году придутся на 27-31 января, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Минобразования.

После каникул, первым учебным днем для учащихся шестидневки будет 1 февраля, для тех, кто учится по пятидневной системе, - 3 февраля.