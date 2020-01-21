На таможне Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая

На погранично-таможенных пропускных пунктах Азербайджана таможенные органы проводят работу в связи с выявлением в последние дни болезни неизвестной этиологии в г. Ухань китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), передает Day.Az.

В связи с этим для установления физических лиц, у которых проявляются такие симптомы, как кашель, недомогание, высокая температура, катар верхних дыхательных путей и др., посредство термовизоров, используемых для дистанционного измерения температуры тела, в усиленном режиме осуществляется санитарно-медицинская проверка посредством термометрии, медицинского опроса, визуальным обследованием и другими диагностическими методами.

В случае выявления больных или подозрения на заражение в выделенных для временной изоляции и оснащенных необходимым оборудованием помещениях проводится их обследование. Также проводится дезинфекция транспортных средств.

Помимо этого, во время прилета физических лиц в страну воздушным транспортом требуется представление в таможенный орган информации по соответствующему санитарно-медицинскому контролю, как того требует документ "главная декларация" воздушного судна, принятая Организацией гражданской авиации и подписанная соответствующими лицами экипажа.

Кроме того, с руководителями минздрава и других соответствующих госструктур, центров гигиены и эпидемиологии городов и районов осуществляется соответствующая работа для обмена информацией и организации другой необходимой совместной работы.

Напомним, что в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 - в Ухани, 5 - в Пекине, 1 - в Шанхае, 14 - в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека человеку.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен спровоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.