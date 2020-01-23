Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО

Министр образования и член оргкомитета конкурса "Восхождение" Джейхун Байрамов обратился к молодежи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обращаясь к молодым людям, проявившим выдающиеся таланты, министр заявил, что работа с одаренными детьми начинается с общеобразовательных учреждений.

"Одной из ключевых задач правительства в сфере образования является выявление, отбор и обеспечение дальнейшего развития детей с выдающимися способностями. В результате этой деятельности, число молодежи, успешной представляющей страну на влиятельных международных образовательных соревнованиях и различных олимпиадах, ежегодно только растет. Для одаренной молодежи на последующих этапах обучения создаются дополнительные возможности, предоставляются различные специализированные программы для их всестороннего развития", - сказал министр.

По словам Байрамова, конкурс "Восхождение" является следующим этапом в государственной программе поддержки развития и трудоустройства талантливой молодежи. Конкурс создает большие возможности для одаренных личностей, имеющих способности, соответствующие высоким требованиям 21 века: "Главной целью конкурса является выявление, развитие и поддержка будущих перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и управленческие качества, что способствует росту числа профессиональных кадров в стране. Победители конкурса будут принимать участие в различных программах личностного развития и тренингах, развиваться как будущие руководители, таким образом получая потенциальную возможность напрямую участвовать в экономическом развитии страны. "Восхождение" - это новый шанс для одаренных личностей! Присоединяйтесь к "Восхождению" и пусть восхождение начнется с Вас!", - сказал министр.

Отметим, что регистрация на конкурс "Восхождение", учрежденный распоряжением Президента Азербайджана, продлится до 2 февраля 2020 года.