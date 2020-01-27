В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа

Начался прием документов для совершения хаджа из Азербайджана.

Об этом АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа, передает Day.Az. В сообщении отмечается, что прием документов начался 24 января и продлится до конца мая.

В УМК также сказали, что в этом году квота составит 1500 человек.

Отметим, что в 2019 году для совершения хаджа из Азербайджана была выделена квота на 1400 человек, стоимость поездки составила 4285 долларов США.