https://news.day.az/society/1197519.html В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа
В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа
Начался прием документов для совершения хаджа из Азербайджана.
Об этом АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа, передает Day.Az. В сообщении отмечается, что прием документов начался 24 января и продлится до конца мая.
В УМК также сказали, что в этом году квота составит 1500 человек.
Отметим, что в 2019 году для совершения хаджа из Азербайджана была выделена квота на 1400 человек, стоимость поездки составила 4285 долларов США.
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