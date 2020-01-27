Малейка Аббасзаде обратилась к госслужащим в связи с конкурсом "Восхождение"

Регистрация для участия в конкурсе "Восхождение", учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, член Организационного комитета конкурса "Восхождение", председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обратилась к государственным служащим, проявившим лидерские качества.

"Конкурс "Восхождение" - это новшество в деле отбора потенциальных руководителей в сфере управления в Азербайджане. Каждый может использовать эту возможность. Потому что "Восхождение" - это шанс для каждого человека, начиная с работника государственных структур до трудящихся в частном секторе, даже для тех, кто занимается научными исследованиями в вузах. В частности, обращаюсь к нашим девушкам, молодым женщинам. Присоединяйтесь к "Восхождению"!

В то же время, обращаюсь к лицам, которые успешно сдали экзамены по приему на государственную службу и получили сертификат - этот конкурс также же и для Вас. Опыт, приобретенный в ходе экзаменов по приему на государственную службу, может сослужить вам службу и на конкурсе "Восхождение".

Этот конкурс - уникальная возможность для карьерного роста. Не упускайте ее. Каждый этап конкурса создаст новые возможности для развития карьеры. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат планы индивидуального развития, а победители смогут работать вместе с руководителями-управленцами.

Примкните к "Восхождению", пусть "Восхождение" начнется с вас!", - сказала Малейка Аббасзаде.