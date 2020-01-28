В ряде микрорайонов Баку не будет воды

Сегодня в течение дня в первом, втором, третьем, четвертом и пятом микрорайонах в Насиминском районе Баку вода будет подаваться с перебоями.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Ограничение в подаче воды связано с введением в строй новой водопроводной сети и ликвидацией старых линий.