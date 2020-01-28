https://news.day.az/society/1197730.html В ряде микрорайонов Баку не будет воды
В ряде микрорайонов Баку не будет воды
Сегодня в течение дня в первом, втором, третьем, четвертом и пятом микрорайонах в Насиминском районе Баку вода будет подаваться с перебоями.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Ограничение в подаче воды связано с введением в строй новой водопроводной сети и ликвидацией старых линий.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре