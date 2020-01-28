Сотрудники береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжают мероприятия по организации контроля за суднами в море и их спасению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 25 января около 21:00 недалеко от Береговой охраны ГПС в отделение берегового контроля поступила информация с рыболовного судна "Идрис" об образовании течи, опасности затопления судна и о необходимости спасения экипажа.

Отдел берегового контроля немедленно осуществил оперативные мероприятия и направил для спасения в этом направлении малогабаритное плавательное средство. Из-за большого размера пробоины на корабле предотвратить поступление воды на борт было невозможно, и около 22:15 4 рыбака были спасены. Около 23:00 судно затонуло.

Установлено, что спасенные военнослужащими береговой охраны Государственной пограничной службы являются жители Нефтчалинского района капитан судна Талыбов Алескер Мамедали оглу (1958 г.р.), механик Микаилов Алимадат Агасадиг оглу (1963 г.р.), матрос Ахмедов Аладдин Тапдыг оглу (1962 г.р.), матрос Новрузов Аскер Магеррам оглу (1982 г.р.).