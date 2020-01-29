Вопрос возвращения азербайджанских студентов из Китая находится под контролем государства.

Об этом сказал журналистам замминистра образования Фирудин Гурбанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, рассматриваются пути возвращения на родину студентов, обучающихся в Китае.

"Прямые авиарейсы между Китаем и Азербайджаном временно приостановлены. Естественно, должны соблюдаться и правила, которые ввело правительство Китая. Ситуация, связанная с азербайджанскими студентами, находится в центре внимания азербайджанского государства", - сказал Гурбанов.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.