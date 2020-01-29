Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию утвердило "Медицинские территориальные подразделения согласно административно-территориальному делению Азербайджана".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство, медицинское территориальное подразделение охватывает группу медучреждений, переданных в подчинение "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) согласно административному территориальному делению страны. Данные подразделения сформированы с учетом численности населения, географического расположения, транспортной инфраструктуры, сети и медучреждений и их потенциала, численности врачей и среднего медицинского персонала.

В целом Агентство сформировало 13 медицинских территориальных подразделений. В одно такое подразделение входят государственные медучреждения нескольких городов и районов.

Также, за исключением трех медицинских территориальных подразделений, по всем остальным определены межрегиональные государственные медучреждения. Это сделано с целью обеспечения эффективного использования ресурсов и кадрового потенциала медучреждений, оптимизации их деятельности, улучшения доступа населения к различным видам медицинской помощи.

При выплате суммы софинансирования учитывается административная территория регистрации застрахованного, а также медицинское территориальное подразделение, в котором находится медучреждение. Напомним, что определенная часть стоимости медицинской услуги, которая должна быть оплачена застрахованным, называется суммой совместного финансирования, и она будет применяться в отношении застрахованных, в случае несоблюдения ими условий, указанных в Пакете услуг. Условия оплаты этой суммы определяются Пакетом услуг, она должна быть выплачена непосредственно медицинскому учреждению. Внедрение данного механизма начнется первого апреля 2020 года.

Если гражданин без направления семейного врача обратится в медицинское учреждение по месту регистрации для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях, то по каждому страховому случаю он должен будет выплатить сумму совместного финансирования в размере пяти манатов. В случае обращения для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся на другой административной территории, то по каждому страховому случаю он должен будет также оплатить сумму совместного финансирования в размере пяти манатов. Если гражданин без направления семейного врача обратится для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся вне медицинского территориального подразделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 15 манатов.

Если гражданин без направления из медучреждения по месту регистрации или проживания обратится для оказания услуг в стационаре в медучреждение, находящееся на другой административной территории, но в пределах медицинского территориального отделения, то по каждому страховому случаю, стоимость которого превышает 100 манатов, он должен будет оплатить сумму совместного финансирования в размере 30 манатов. Если гражданин без направления медучреждения, находящегося на административной территории по месту регистрации, обращается для оказания медицинских услуг в стационаре в медучреждение вне своего медицинского территориального подразделения, то по каждому страховому случаю, стоимость которого превышает 100 манатов, гражданин должен будет оплатить сумму совместного финансирования в размере 90 манатов.

В то же время за каждую услугу магнитно-резонансной и компьютерной томографии, оказанную в амбулаторных условиях, гражданин должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 20 манатов. Все медицинские услуги застрахованному оказываются на основании направления врача. Все лабораторные и диагностические услуги, без прохождения соответствующего врачебного обследования, осуществляются за счет гражданина.

В случае соблюдения условий, указанных в Пакете услуг (обращение к семейному врачу, обращение к специализированному врачу на основании направления семейного врача и т.д.) при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторной (исключая КТ и МРТ) и стационарной помощи, оплата суммы совместного финансирования не требуется.

Со списком медицинских территориальных подразделений можно ознакомиться на приложенной карте.