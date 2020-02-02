В Азербайджане можно найти очень много различных фруктов. Но есть среди них особенные, которые лечат множество всяких болезней, спасают от простуды и более богаты витаминами, чем фрукты в других странах. У азербайджанского народа богатая и древняя традиция в области фармакологии. Еще в средние века врачи широко использовали лекарственные фрукты и растения для лечения различных заболеваний. В современной медицине эти способы вновь возвращаются.

Учитывая холодную погоду и сезон простуд, а также пугающие каждый день новости про коронавирус, люди всерьез задумались о защите иммунитета и поэтому мы сегодня хотим познакомить вас c самыми мощными натуральными средствами, которые растут на территории нашей страны.

Среди этих чудодейственных природных лекарств первыми можно назвать кумкват (или золотой мандарин), королеву фруктов - айву, и шиповник. Эту уникальность в мире им придает богатая, плодотворная почва азербайджанской земли и множество климатических поясов, встречающихся именно здесь.

Начнем с кумквата

Кумкват является одновременно и сладким, и кислым на вкус. Его можно есть целиком - прямо с кожурой. Это не очень популярный фрукт, так как он был доставлен из Азии в Европу относительно недавно, в середине 19-го века. Тем не менее, кумкват медленно завоевывает любителей цитрусовых своим уникальным ароматом.

Сегодня фрукт выращивают и в Азербайджане. Кумкваты можно есть, начиная с ноября по июнь. Плоды небольшого размера являются отличным источником питательных веществ - минералов, витаминов, пигментных антиоксидантов и др. Очень полезно есть и кожуру кумквата, которая богата эфирными маслами, антиоксидантами и клетчаткой. Свежие фрукты содержат витамины A, C и E и защищают от рака, диабета, дегенеративных заболеваний и инфекций.

Кроме того, плоды этого фрукта богаты кальцием, медью, калием, марганцем, железом, селеном, цинком, которые хорошо воздействуют на кости и зубы, а также клетки крови.

Питательные вещества, содержащиеся в кумквате, также чрезвычайно важны для нервной системы. Фрукт используется для лечения депрессии, стресса, апатии, невроза, синдрома хронической усталости и восстановления эмоционального здоровья.

Королевская защита иммунитета

Вы уже знаете, что Азербайджан является родиной королевы фруктов - айвы. Начало октября - это время урожайности айвы в Агдашском районе Азербайджана, известном своими сладкими и насыщенными фруктами. Регион буквально покрыт садами айвы, где выращивают 15 сортов этого фрукта.

Полезными считаются не только плоды, но и листья и цветки айвы, которые используют для лечения около 10 различных заболеваний.

Плоды едят как сырыми, так и добавляют в блюда для придания им особого аромата.

Как правило, айву больше всего ценят женщины. Ведь это довольно низкокалорийный фрукт - 100 г айвы содержит в себе всего лишь 57 калорий.

Плоды айвы содержат большое количество пектиновых соединений, солей железа, калия, кальция, меди и фосфора, а также насыщенные и органические кислоты, моно- и дисахариды, витамины РР, А, В2, В1, β-каротин и аскорбиновую кислоту.

При регулярном употреблении айвы наблюдается существенное снижение холестерина. Витамин С, содержащийся в айве, уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний.

Вареную айву употребляют при различных заболеваниях печени и проблемах с желудком, таких как тошнота и рвота. Свежую же айву и сок из нее рекомендуют принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с пищеварительным трактом, при которых присутствуют кровотечения и диарея, а также при малокровии и как мочегонное средство. Также при малокровии можно пить сироп из плодов айвы.

Шиповник и рецепт, который знают все

Вы простудились? Или хотите скинуть пару лишних килограммов? Если да, тогда отложите подальше лекарства и купите коробку сухого шиповника в ближайшей аптеке. Он однозначно спасет вас от всех недугов. Рецепт прост до невероятности - добавляем в чайник 2 ложки сушеного шиповника, заливаем кипяченой водой. Ждем 10 минут до приготовления. По вкусу можно добавить сахар или мед.

В древние времена шиповник был символом гордости, любви, красоты и молодости.

Некоторые виды шиповника растут в таких регионах Азербайджана, как Лянкяран, Масаллы, Лерик, Нахчыван, Шеки, Шамкир, Гедабек. Сегодня вы можете найти шиповник в сушеном виде в любой аптеке.

Шиповник имеет бесчисленное количество преимуществ. Он укрепляет иммунитет, делает организм устойчивым к разным заболеваниям, лечит хронические и острые воспалительные процессы. Для лечения, чтобы приготовить настойки и отвары, используют корень и ягоды шиповника.

В шиповнике большое количество таких витаминов, как А, Р, Е, К, В2. Среди его полезных свойств - бактерицидный эффект. Благодаря всем этим особенностям, шиповник способен победить различные заболевания, включая болезни печени, почек и мочеполовой системы.

Кроме того, он используется при ослаблении иммунитета человека. Шиповник используется для лечения болезней сердечно-сосудистой системы и при инфекционных заболеваниях. Одной из главных особенностей этого растения является его способность снижать уровень холестерина в крови и предотвращать образование сосудистых проблем.