ОАО "Азеришыг" приняло все необходимые меры по обеспечению электричеством избирательных участков, учитывая погодные условия, в связи с проходящими сегодня внеочередными парламентскими выборами.

Руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend о том, что руководство организации провело специальное совещание, посвященное ожидаемому в течении двух дней резкому изменению погодных условий и бесперебойному обеспечению избирательных участков электричеством, передает Day.Az.

Сотрудники ОАО по всей стране перешли на усиленный режим работы.

"Сильный ветер, который наблюдается по всей стране, может негативно сказаться в горных районах, возможны аварии в электросетях. Наши сотрудники готовы оперативно устранять эти аварии. В то же время, для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение на избирательных участках, мы заранее отправили во все районы многочисленные резервные генераторы. Если произойдут аварии на избирательных участках, то сразу будут запущены резервные генераторы", - сказал Мустафаев.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы.

На выборах зарегистрированы 1314 кандидатов. 246 кандидатов являются представителями 19 политических партий, 1057 выдвинуты в индивидуальном порядке, а 11 кандидатов выдвинуты инициативной группой. 21 процент кандидатов-женщины, 79 процентов - мужчины.

В течение дня выборов в Азербайджане будет функционировать 5573 постоянных избирательных пункта по 125 округам.

В голосовании примут участие 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей. На 573 пунктах проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом выборов будут наблюдать 883 международных и 77790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 являются наблюдателями политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.