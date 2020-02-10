Наблюдатель миссии представителей американской общественности из Нью-Йорка, координатор Конгресса бухарских евреев по США и Канаде Рафаэль Некталь рассказал журналистам о впечатлениях, полученных в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на пресс-конференции, посвященной досрочным парламентским выборам в Азербайджане, Некталь поведал, что встретившись с еврейской общиной в Азербайджане, впервые увидел, какое уважение проявляет правительство отдельной страны национальным меньшинствам.

"Я был в Баку и Губе, и в обоих городах было приятно наблюдать и улицу и памятник национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, который имел еврейское происхождение. Я видел как уважают местные жители общину горских евреев в Красной Слободе, общину ашкеназских и грузинских евреев в Баку, был потрясен, насколько здесь развит мост взаимопомощи и взаимоуважения между мусульманами и евреями" - сказал Некталь.

Также он рассказал, что помимо биографии Альберта Агарунова ознакомлен и с событиями 20 Января и другими, потрясшими общество Азербайджана на пути к независимости, и понимает, насколько здесь консолидированное общество, проводя параллели с испытаниями еврейского народа.

Помимо этого, он отметил что их миссия посетила разные культурные и религиозные достопримечательности страны и осталась довольной пребыванием в Азербайджане.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.