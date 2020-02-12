Численность населения страны в 2019 году увеличилась на 85 651 человек или на 0,9 процента, и по состоянию на первое января 2020 года достигла 10 067 108 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.

По данным Госкомстата, 52,8 % населения составляют городские жители, 47,2% - сельские, 49,9 % - мужчины, 50,1% - женщины.

По состоянию на начало текущего года 4,6% населения страны проживает в Нахчыванской АР, 22,8% - в Баку, 20,3% - в низменных районах, 12,9% - в Гянджа-Газахе, 9,4% - в Лянкяране, 30 % - в других районах республики.

Средняя численность населения по стране на 1 квадратный километр территории составила 116 человек, в том числе в Баку 1072 человека, в Лянкяранском и Абшеронском экономических районах - 156 и 155 человек соответственно.