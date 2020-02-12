В Азербайджане подготовлены и представлены правительству предложения по восстановлению экосистемы Гаджигабульского озера, которое некогда было известным как излюбленное место отдыха и летний лагерь.

Об этом сказал Trend заведующий отделом по регулированию окружающей среды и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, передает Day.Az.

По его словам, с целью координации деятельности в направлении восстановления экосистемы с учетом наличия вокруг Гаджигабульского озера надземных и подземных коммуникационных и инфраструктурных объектов различного назначения, а также антропогенных воздействий на окружающую среду, создана рабочая группа в составе представителей минэкологии и природных ресурсов, ИВ Ширванского и Гаджигабульского районов, ОАО "Азерсу" и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".

Рабочая группа исследовала озеро и приозерную территорию, выявила причины высыхания и загрязнения озера, оценила имеющие возможности в направлении устранения проблемы. В результате исследования был разработан план мероприятий по восстановлению экосистемы и улучшению экологического состояния Гаджигабульского озера.

Абдулгасанов добавил, что в плане мероприятий также отражены вопросы по определению будущего назначения Гаджигабульского озера и прилегающих территорий, управлению сточными водами городов Ширван и Гаджигабул, недопущению их слива в озеро, приведение нефтяных скважин на территории в экологически безопасное состояние, созданию приозерной дренажной системы, подаче воды в озеро из реки Кура, направлению дождевых вод в озеро, предотвращению загрязнения озера и прилегающих территорий бытовыми отходами, созданию зеленых полос на зоне санитарной охраны озера, а также другим вопросам.

Заведующий отделом сообщил, что в вопросе восстановления экосистемы озера на данный момент актуально использование вод Куры и Ширванского канала.

"ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" проложит к территории водный канал, и его конечной точкой будет Гаджигабульское озеро. В будущем возможно использование озера в качестве мелкого водного резервуара", - сказал Абдулгасанов.