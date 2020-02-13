В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus только 1 день -14 февраля в День всех влюблённых будет акция самого звёздного комедийного фильма "Qış nağılı" (Зимняя сказка).

При покупке одного билета на любой сеанс фильма "Qış nağılı" (1 или 2 части) второй билет можно приобрести с 50% скидкой.

Картина "Qış nağılı" является самым крупным проектом 2019 года компании Cinemazadeh, и состоит из 2-х частей - "Qış nağılı: Biri vardı, biri yox" и "Qış nağılı: Göydən üç alma düşdü".

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик Джафар Ахундзаде. Сценарий написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер - Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, оператор-постановщик Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов. Исполнительные продюсеры Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев.

Фильм состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям. В ролях Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Октай Алиев, Ася Абдуллаева, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфенди, Диляра Кязымова, Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов, Шалала Шахваладгызы, Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М. Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Земфира Садыхова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов.

Для новогоднего шоу в отель из Турции приглашены известный певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

Художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам - Мехрибан Эфенди, художник по гриму - Айтен Гусейнзаде, Пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили такие звёзды, как народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязымова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.