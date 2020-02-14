Кабинет министров принял решение "О мерах по временному ограничению вывоза из страны некоторых медицинских товаров и препаратов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабмин доводит до сведения, что ввиду широкого распространения в мире нового коронавируса (nCoV-2019) выявлены случаи массового вывоза из страны различными путями некоторых медицинских товаров и препаратов (перчатки, маски, бахилы, шапочки, очки, защитные костюмы, дезинфицирующие средства и другие необходимые товары и препараты)

Учитывая это, Кабмин принял решение об ограничении вывоза из страны некоторых медицинских товаров и препаратов (перчатки, маски, бахилы, шапочки, очки, защитные костюмы, дезинфицирующие средства и другие необходимые товары и препараты), используемых в борьбе с новым коронавирусом (nCoV-2019)

Министерству здравоохранения, МИД и Государственному Таможенному Комитету поручено решить вопросы, вытекающие из указанного решения.

Решение остается в силе до 1 мая 2020 года.