У двух граждан Азербайджана, вернувшихся в страну и размещенных в Клиническом медицинском центре номер 1, нет подозрений на коронавирус. Об этом сказал Trend главврач Клинического медцентра Адалят Дадашев, передает Day.Az.

По его словам, у них не было выявлено высокой температуры. "В целом в больницу размещены два человека. Они вернулись в Азербайджан после того, как прошли карантинный период и у них нет подозрений на коронавирус. Их температура была 37,3. В настоящее время они проходят осмотр. После того, как их здоровье будет нормальным, они будут отпущены домой", - сказал он.

Напомним, что эвакуированные в Турцию из Китая в связи с распространением в городе Ухань коронавируса-2019-nCoV азербайджанские граждане, вчера после прохождения карантинного периода были отправлены самолетом в Баку.