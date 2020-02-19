В рамках деятельности Национального превентивного механизма уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева без предварительного предупреждения посетила Бакинский следственный изолятор (СИЗО) пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на аппарат Омбудсмена, целью посещения, организованного на основании факультативного протокола "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" ООН и конституционного закона Азербайджана "Об омбудсмене", стало исследование условий содержания и обращения с задержанными в учреждении, расследование обеспечения их прав.

До посещения омбудсмен встретилась с членами семей, близкими лиц, содержащихся в СИЗО.

В ходе посещения с целью проверки условий содержания и обращения в СИЗО, обеспечения питанием, медицинской помощи, права на телефонные разговоры, свидания и другие вопросы, в условиях конфиденциальности омбудсменом был принят и выслушан ряд лиц, в том числе Сулейманов Илькин Ибрагим оглу.

В рамках посещения, в котором приняли участие члены Национальной превентивной группы, в том числе врач группы, содержащимся в СИЗО лицам были разъяснены их права, требования соответствующих законодательных актов, приняты обращения, адресованные омбудсмену, некоторым была дана юридическая консультация по вопросам, поднятым в связи со следствием в их отношении, вопросы по некоторым обращениям были разрешены на месте.

Отметим, что как говорилось в распространенном ранее совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанав, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-следственной группой, сформированной из сотрудников министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры, по факту умышленного убийства 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой был задержан по подозрению в совершении этого тяжкого преступления и привлечен к следствию житель этого села, безработный Сулейманов Илькин Ибрагим оглу, 1973 г.р.