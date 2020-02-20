В исполнительной власти города Гянджа на обсуждение вынесен концептуальный проект Генерального плана города, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города Гянджа.

Проект Генерального плана города Гянджа подготовлен совместно с Главным государственным проектным институтом "Azərdövlətlayihə" и французской компанией Vasconi Architectes.

В обсуждении приняли участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, сотрудники Государственного главного проектного института "Azərdövlətlayihə", компании Vasconi Architectes, отдела архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти города Гянджа и Гянджинского территориального отдела Государственного комитета по вопросам имущества, а также руководители соответствующих городских структур.

В ходе семинара были обсуждены текущие проблемы города и стратегические направления социально-экономического развития на перспективный период.

Отметим, что институт "Azərdövlətlayihə" стал победителем открытого тендера, проведенного Государственным комитетом градостроительства и архитектуры с целью выполнения государственного заказа градостроительных работ, финансируемых за счет средств государственного бюджета в 2019 году, утвержденного соответствующим распоряжением Кабинета министров Азербайджана.