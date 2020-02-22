Объявление 2020 года "Годом азербайджанской культуры" в Италии, в первую очередь, предусматривает пропаганду культуры Азербайджана в Италии.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель руководителя Аппарата и заведующий отделом международного сотрудничества и инновационного развития министерства культуры Васиф Эйваззаде, передает Day.Az.

По его словам, Меморандум, подписанный министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым и министром культурного наследия, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини, внесет многосторонний вклад в культурную сферу Азербайджана.

"В связи с объявлением 2020 года "Годом азербайджанской культуры" в Италии будут проведены различные мероприятия и осуществлена различного рода деятельность. Азербайджанская культура в Италии будет широко востребована", - сказал Эйваззаде.

Он сообщил, что меморандум, подписанный с итальянским министерством, предусматривает многолетнее сотрудничество между двумя странами в культурной сфере.

"Одним из самых важных направлений, отраженных в меморандуме, является продвижение, охрана, сохранение, цифровизация и восстановление культурного наследия. Другим направлением является обеспечение деятельности в сфере охраны исторических и культурных памятников, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО, а также в получении поддержки итальянских специалистов при выдвижении будущих номинаций. Совместные исследования, охрана археологических памятников также одно из важных направлений", - уточнил Васиф Эйваззаде.

Заведующий отделом добавил, что подписание этого меморандума внесет значительный вклад и в развитие киноискусства в Азербайджане.

"Также одним из важных направлений сотрудничества, предусмотренного меморандумом является проведение дней итальянского кино в Азербайджане, а также азербайджанского - в Италии, совместная деятельность в кинопроизводстве и его продвижении, осуществление деятельности в связи с охраной, восстановлением и использованием кинематографического наследия. Мероприятия, предусмотренные в меморандуме, окажут крайне позитивное влияние и на театральную сферу", - подытожил Эйваззаде.

Отметим, что среди прочих документов, подписанных в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию исключительное значение имеет "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

Документ охватывает конкретные направления для дальнейшего усиления многомерного, всестороннего партнерства в различных сферах, включая и культуру.