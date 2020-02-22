Похоронен азербайджанский военнослужащий, тело которого было найдено на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Акиф Эльшан оглу Аббасов похоронен на Аллее Шехидов в Агджабединском районе.

Отметим, что некоторое время назад А.Аббасов пропал без вести. Тело пропавшего без вести военнослужащего было обнаружено на нейтральной территории на азербайджано-армянской границе.

При посредничестве Международного комитета Красного Креста тело военнослужащего было вынесено с нейтральной территории.