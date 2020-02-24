https://news.day.az/society/1205880.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, 23 февраля около 22:00 на территории поселка Локбатан Гарадагского района автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем поселка Орханом Шукюровым, врезался в разделитель дороги, передает Day.Az.
В результате водитель скончался по дороге в больницу.
Ведется расследование.
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