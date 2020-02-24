В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, 23 февраля около 22:00 на территории поселка Локбатан Гарадагского района автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем поселка Орханом Шукюровым, врезался в разделитель дороги, передает Day.Az.

В результате водитель скончался по дороге в больницу.

Ведется расследование.