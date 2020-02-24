26 февраля в связи с Ходжалинской трагедией в сети кинотеатров премиум-класса "CinemaPlus" пройдет бесплатный показ фильма "Xoджa", режиссером которого является Вахид Мустафаев.

В фильме рассказывается о трагической судьбе двух любящих пар в годы Карабахской войны. "Ходжa" считается первым полнометражным фильмом, отражающим в полном масштабе всю трагедию Ходжалы.

В главных ролях снимались Ильгар Мусаев, Нигяр Бахадургызы, Эльмира Ягубова, Мина Советская, Азер Айдемир, а также заслуженный артист Азербайджана Тельман Алиев и Народная артистка Азербайджана Наджиба Гусейнова.

Коротко о фильме: Двое молодых - Алекпер и Гюнель - решают пожениться и подают заявление в ЗАГС. День свадьбы назначают на 25 февраля 1992 года, но вскоре офицера разведки Алекпера вызывают в город Ходжалы, в Карабах, где уже идёт война. Накануне свадьбы, готовясь вернуться в Баку, он выясняет, что город окружён армянскими силами. Перед ним встаёт выбор: вернуться в Баку, где его ждет его невеста Гюнель, или остаться с товарищами в городе и готовиться к бою...

Другая пара - боевой друг Алекпера Юра Чёрный (прототип - Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв) и Мехрибан, обычная телеграфистка. Поначалу они относятся друг к другу холодно, но когда наступает время защиты родного края, в них просыпаются настоящие чувства друг к другу. В результате бомбёжки Ходжалы Мехрибан теряет дедушку и бабушку, после чего с оружием в руках встаёт на защиту родного города.

Также в этот день сеть кинотеатров "CinemaPlus" снимет с показа все фильмы комедийного жанра.