В Азербайджане предпринимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности. Оснований для беспокойства нет, в стране достаточно медицинских принадлежностей для защиты от эпидемии, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения.

Как говорится в сообщении, для предотвращения возможной угрозы для Азербайджана коронавируса, распространенного в Китае, была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Азербайджана, и 30 января утвержден План мер против эпидемии. С первого дня как эпидемия стала обретать опасный масштаб, на всех погранично-пропускных пунктах страны, в том числе, аэропортах, проводятся профилактические работы. Начиная с вышеуказанной даты, все прилетающие в Азербайджан пассажиры проходят тщательную проверку, и до сегодняшнего дня в стране случаев заражения коронавирусом не выявлено. После того, как в последние дни была распространена официальная информация о росте случаев заражения коронавирусом, приведших в ряде случаев к смертельному исходу в Иране, погранично-пропускные пункты на азербайджано-иранской границе перешли на особый режим работы. С 22 февраля на погранично-пропускных пунктах проводятся санитарно-дезинфекционные работы, вследствие чего скорость процедуры пропуска снизилась. Усилен также контроль транспортировки транзитных грузов через территорию Азербайджана. На въезде и выезде грузов на границе страны продолжаются санитарно-дезинфекционные работы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в связи с ситуацией в Иране населению рекомендуется временно отложить поездки в соседнюю страну без острой необходимости: "Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане под особым контролем. Надлежащим структурам поручено работать в усиленном режиме.

В заключении отмечается, что поскольку эпидемия коронавируса является угрозой международного масштаба, наблюдаются случаи распространения дезинформации провокационного характера: "Просим граждан доверять исключительно официальной информации. В особых случаях общественность будет дополнительно проинформирована".