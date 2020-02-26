Прошло 28 лет со дня геноцида азербайджанцев, учиненного армянскими банформированиями в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года

Day.Az представляет читателям репортаж, подготовленный турецким телеканалом TRT World в связи с этим кровавым событием: