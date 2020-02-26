https://news.day.az/society/1206487.html TRT World подготовил репортаж о геноциде в Ходжалы - ВИДЕО
TRT World подготовил репортаж о геноциде в Ходжалы - ВИДЕО
Прошло 28 лет со дня геноцида азербайджанцев, учиненного армянскими банформированиями в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года
Day.Az представляет читателям репортаж, подготовленный турецким телеканалом TRT World в связи с этим кровавым событием:
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