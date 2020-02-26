В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вслед за массовым артиллерийским обстрелом вооруженные силы Армении с помощью 366-го бывшего советского мотострелкового полка оккупировали Ходжалы. Сравняв Ходжалы с землей, оккупанты с особой жестокостью учинили геноцид против мирного населения города.

Дурдана Агаева, взятая в плен армянами в ту ночь в Ходжалы, рассказала Trend об ужасах, которые пережили ходжалинцы, передает Day.Az.

Дурдана была одной из связисток, которые до последнего находились на работе. Она рассказывает, что в первый раз армяне напали на Ходжалы 18 сентября 1988 года: "В тот день в Ходжалы справляли свадьбу. Подумав, что ходжалинцы заняты торжеством, армяне совершили вооруженное нападение на город. Мужчины Ходжалы тогда дали достойный отпор армянам, которые вынуждены были отступить. С того времени Ходжалы был в окружении. С тех пор и начались все наши беды. Четыре года мы жили в блокаде. Но ходжалинцы не оставляли свои дома, мужчины хотели вывести семьи из города, но ни одна женщина не покинула свой дом, не оставила свою семью. Женщины до последнего поддерживали свои семьи".

Дурдана Агаева вспоминает, что ночью 25 февраля 1992 года Ходжалы обесточили: "Тогда мне было 20 лет. Я работала связисткой в Ходжалы. Ночью город неожиданно подвергся обстрелу. Нам сказали, что армяне захватили Ходжалинский аэропорт. Утром город опять неожиданно стал сильно обстреливаться, и мы ползком смогли пробраться на улицу. Пули сыпались градом и настигали каждого вставшего. Ползком мы добрались до моста в Ходжалы, где все и собрались. Оттуда мы через лес хотели перебраться в Агдам. Было холодно, мы шли по снегу через лес, и стар, и млад, и дети: все ходжалинцы пытались перейти через гору. Я помню женщину, которая задушила своего ребенка, чтобы армяне не услышали его плач. Лес был густой, снега было много, поэтому идти было очень трудно. У многих были обморожены руки и ноги. Дети хотели есть, их кормили снегом".

Свидетельница трагедии отмечает, что при переходе в Агдамский район путь им преградили вооруженные автоматами армяне: "Они расстреляли всех - стариков, женщин, детей. Меня ранило в ногу, и я потеряла сознание, но, придя в себя, ужаснулась от увиденного. Повсюду была кровь, лежали трупы. Рядом лежала беременная женщина, которая стонала от боли. Расстреляли ее еще не родившегося младенца... В нескольких метрах от нас послышались голоса и нам приказали встать. Выстроив нас и заставив заложить руки за головы, женщин и мужчин отдельно увели. Женщин привели в отдел полиции Аскеранского района. Перед зданием полиции армянские женщины стали нас оскорблять и забрасывать камнями. Потом нас бросили в подвал. Вместе со мной в заложники был взят и мой брат, его увели в другое место. В подвале было около 50 женщин и детей. Женщин и девушек оскорбляли, унижали и подвергали пыткам всю ночь".

Дурдана Агаева рассказывает, что ночью 27 февраля женщин обменяли на бензин: "Горючего у них не было. Я спряталась за дверью и не вышла с остальными девушками, потому что мама умерла в дороге, от братьев вестей не было. Я не смогла бы перейти на азербайджанскую сторону. После того, как девушки были переданы, меня нашли. С того дня начались мои страшные дни... Восемь дней меня подвергали неимоверным пыткам, держали в ледяной камере... Армянин по имени Карен поливал меня холодной водой и избивал цепью. Карен грязной обувью хотел заставить меня есть землю. Меня заставляли говорить, что "Карабах принадлежит армянам", и за это обещали отпустить, но я ничего не сказала, поэтому 8 дней меня пытали. Каждый день меня по несколько раз избивали и требовали, чтобы я сказала эту фразу".

Дурдана говорит, что через 8 дней она была освобождена с помощью погибшего Национального героя Аллахверди Багирова: "В плену на глазах у женщины отрезали головы двум ее сыновьям, обезглавили 15-летнего парня. Ребенка у беременной женщины убили прямо в утробе, муж сошел с ума. В истории не было таких зверств, но армяне совершили их против нас. Молодое поколение не должно забывать эти зверства".

Общая оценка причин и результатов войны, начавшейся армянской стороной против Азербайджана, и все существующие факты трагических событий в Ходжалы доказывают, что преступления, совершенные в этом городе Азербайджана, не случайны, совершены не просто так, а являются частью системной политики насилия Армении. Целенаправленная резня мирных жителей Ходжалы была направлена на их массовое истребление за то, что они азербайджанцы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.