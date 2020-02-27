Реконструкция проводится на дороге в противоположном направлении от шоссе Баку-Губа - государственная граница с Россией, напротив комплекса Бакинского международного автовокзала и в противоположном направлении от "Масазырского круга", сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Согласно сообщению, в рамках реконструкции в настоящее время проводится работа по расширению магистральной дороги на одну полосу движения по обе стороны дороги путем демонтажа искусственных холмов, существующих около проезжей части перед Бакинским международным автовокзальным комплексом.

"С созданием новой дорожной части будет облегчено движение по "Хырдаланскому кругу" и устранены пробки. На седьмом километре автодороги Баку-Губа - государственная граница с Россией, на территории между Бакинским международным автовокзальным комплексом и станцией метро "Автовокзал" искусственно создан "холмик", который ведет к проезжей части магистрали", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в то же время для въезда в поселок Баладжары транспортных средств, движущихся с севера (в направлении Сумгайыта) и со стороны Бакинской кольцевой дороги-1, будет организован поворот налево через дугообразный островок безопасности на дороге без увеличения расстояния и создания дополнительной плотности. Кроме того, будет обеспечена эффективная организация движения транспортных средств и безопасность участников движения путем расширения правобережной части территории Бакинского международного автовокзального комплекса и станции метро "Автовокзал" из-за высокой интенсивности движения автомобилей в направлении Бакинской кольцевой дороги-1.

"В рамках широкомасштабных мероприятий, проводимых с целью упрощения проезда в северном направлении к столице была создана дополнительная полоса движения и обеспечено непрерывное движение вправо. Также расширился круг "20 января" до административного здания "Азерсу" на 8-10 метров", - отмечается в сообщении ГААДА.

В то же время планируется создать поворотный пункт (в направлении автовокзала) с развязками, связывающими местные дороги, чтобы создать условия для возврата транспортных средств, движущихся вдоль Бадамдара по Бакинскому маршруту 1. Таким образом, не будет необходимости совершать разворот перед Бакинским государственным управлением дорожной полиции, поскольку транспортные средства въезжают в город в направлении жилого комплекса "Ени Ясамал" и улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Напомним, что в соответствии с поручением главы государства, в настоящее время продолжается работа по расширению дороги "Масазырского круга" в направлении "Хырдаланский круга", а также строительству двух полос движения по каждому направлению автомобильного туннеля, проходящего под "Хырдаланским кругом".

Отметим, что под прямым контролем руководства Госагентства автомобильных дорог Азербайджана работы по реконструкции, проводимые в соответствии с требованиями "строительных норм и правил", планируется завершить до июня.