В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению концепции "Умный город".

Это отражено в "Национальном плане действий по поощрению отрытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденном распоряжением главы государства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Национальном плане действий указано, что в 2020-2022 годах будет проведено исследование в связи с применением концепции "Умный город" и определены возможности реализации пилотного проекта.

Эта работа будет вестись министерством транспорта, связи и высоких технологий, Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре.