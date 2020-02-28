В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению концепции «Умный город»
В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению концепции "Умный город".
Это отражено в "Национальном плане действий по поощрению отрытого правительства на 2020-2022 годы", утвержденном распоряжением главы государства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Национальном плане действий указано, что в 2020-2022 годах будет проведено исследование в связи с применением концепции "Умный город" и определены возможности реализации пилотного проекта.
Эта работа будет вестись министерством транспорта, связи и высоких технологий, Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре.
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