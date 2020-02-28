Полномочию по внесению изменений в продолжительность учебного года и дней каникул в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в связи с чрезвычайными случаями передано Кабинету министров.

Об этом в пятницу сказал Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов, передает Day.Az.

По его словам, данный вопрос отражен во вновь утвержденном документе Кабмина "Продолжительность учебного года в общеобразовательных учреждениях". Валехов добавил, что до этого внесение изменений в продолжительность учебного года и дни каникул в общеобразовательных учреждениях в связи с чрезвычайными ситуациями находилось в компетенции министерства образования. Согласно новому документу эти полномочия будут принадлежать Кабинету министров. Продолжительность учебного года и дней каникул в отдельных учебных заведениях может быть изменена министерством образования.