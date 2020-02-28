https://news.day.az/society/1207359.html В Азербайджане созданы три карантинные зоны - в связи с угрозой коронавируса
В Азербайджане созданы три карантинные зоны - в связи с угрозой коронавируса
В связи с угрозой коронавируса в Азербайджане созданы три карантинные зоны.
Об этом на брифинге для представителей СМИ в связи с угрозой коронавируса сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева, передает Day.Az.
По ее словам, эти зоны созданы в Астаринской, Джалилабадской и Гобустанской больницах.
"Эти больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Помимо этого, вспомогательные больницы и центры также снабжены необходимым оборудованием для немедленного реагирования на возможные угрозы", - сказала Гараева.
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