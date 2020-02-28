Устанавливается круг лиц, с которыми контактировал больной коронавирусом, обнаруженный в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге для представителей СМИ в связи с коронавирусом сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева.

По ее словам, в связи с этим создана рабочая группа.

"Гражданин России, прибывший в Азербайджан, надежно изолирован. Однако, в связи с этим случаем создана рабочая группа. Она установит круг лиц, с которыми контактировал пациент. Если будут выявлен подозрительные лица, то и они будут помещены в карантин", - сказала Гараева.