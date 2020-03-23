https://news.day.az/society/1215162.html В бакинском поселке продезинфицированы улицы - ВИДЕО
В бакинском поселке продезинфицированы улицы - ВИДЕО
В Баку с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) продолжаются меры по дезинфекции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, работы по дезинфекции были проведены и в пос. Сахиль Гарадагского района.
Были продезинфицированы улицы, дворы жилых домов, блоки, кабины лифтов, территории вокруг магазинов и другие территории в поселке.
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