В бакинском поселке продезинфицированы улицы

В Баку с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) продолжаются меры по дезинфекции, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, работы по дезинфекции были проведены и в пос. Сахиль Гарадагского района.

Были продезинфицированы улицы, дворы жилых домов, блоки, кабины лифтов, территории вокруг магазинов и другие территории в поселке.