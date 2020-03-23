Коллектив UNEC перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов перечислил месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в университете, члены коллектива UNEC, присоединившись к инициативе ректора, добровольно перечислили часть месячной зарплаты в созданный указом Президента Ильхама Алиева Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.