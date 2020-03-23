https://news.day.az/society/1215429.html Трое из зараженных коронавирусом в Азербайджане младше 18 лет - замминистра
Трое из зараженных коронавирусом в Азербайджане младше 18 лет - замминистра
Трое из зараженных коронавирусом в Азербайджане младше 18 лет.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра здравохранения Виктор Гасымов во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.
По его словам, состояние здоровья всех троих пациентов находится в норме, инфекция им не угрожает и чувствуют они себя хорошо.
Гасымов отметил, что скоро их отпустят домой.
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