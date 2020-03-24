МВД внесло ясность в вопрос передвижения жителей Азербайджана между регионами страны

С целью предотвращения распространения коронавируса, в Азербайджане с 00:00 часов 24 марта введен особый режим карантина.

Так, в рамках данного режима ограничивается въезд-выезд из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Исключение составляют автомобили особого назначения, в том числе кареты скорой медицинской помощи, машины аварийной и спасательных служб, а также автомобили, занимающиеся грузоперевозками. В том числе ограничивается выезд в другие города и региона страны транспортных средств и граждан, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

О регулировании передвижения граждан внутри страны подробно рассказал Real TV начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, передает Day.Az.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли вернуться в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район те, кто был до сегодняшнего дня в других регионах, Эхсан Захидов сообщил, что прописанные в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе граждане могут вернуться, однако на время специального режима карантина они не смогут выехать в другие города и региона республики.

Также он отметил, что нет никаких ограничений для передвижения тех, кто прописан в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе в рамках указанных территорий. Но они тоже должны соблюдать особый режим карантина.

Что касается тех, кто прибыл в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, но прописан в другом городе или регионе - они, по его словам могут выехать обратно на территорию района, в котором прописаны, но до истечения времени особого режима карантина не смогут попасть в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.