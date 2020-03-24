МВД Азербайджана пояснило, что ждет пожилых граждан за нарушение карантина

В целях предотвращения распространения в стране коронавируса (COVID-19) Оперативным штабом при Кабинете министров в рамках объявления особого карантинного режима в стране был запрещен выход из дома людей старше 65 лет.

Это также служит целью защиты людей из категории с высоким риском заражения от пандемии коронавируса.

Что же в таком случае ждет тех, кто, рискуя здоровьем, нарушит данное правило?

Данный вопрос прокомментировал Modern.az начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, передает Day.Az.

"Возможно, некоторые граждане неосознанно выходят на улицы и гуляют. Они должны понимать, что принятые меры направлены на защиту безопасности и здоровья наших граждан. Каждый из нас, и млад, и стар, должен строго придерживаться всех мер. Радует, что подавляющее большинство соблюдает запреты и понимает предпринятые шаги", - сказал Захидов.

Что касается мер, которые будут приняты против лиц старше 65 лет, нарушивших запрет, Э.Захидов заявил, что, в первую очередь, будут проведены просветительские и разъяснительные беседы: "Пожилые люди, нарушающие требования карантинного режима, будут предупреждены и отправлены домой".