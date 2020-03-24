Главе ИВ Гарадагского района Баку объявлен строгий выговор

В Исполнительной власти города Баку прошло совещание, посвященное работам по дезинфекции, которые проводятся в городе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На совещании, в котором принимали участие главы районов Баку, было отмечено, что работы по дезинфекции были усилены по поручению руководства страны и проводятся в соответствии с предписаниями Оперативного штаба при Кабмине.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов поставил перед главами районов задачу по организации работ по дезинфекции в кооперативных зданиях, находящихся в коллективной собственности.

В ходе совещания были оглашены результаты мониторингов, проведенных 23 марта с целью проверки качества проведенных дезинфекционных работ в центре и окраинах Баку. На основе этого Эльдар Азизов подверг жесткой критике и объявил выговор с предупреждением главе Исполнительной власти Гарадагского района Сулейману Микаилову. Причиной стало то, что реализация поставленных задач по дезинфекции в поселках Алят и Локбатан была признана неудовлетворительной.

Глава города предупредил, что если подобные случаи повторятся в Гарадагском или других районах, то это будет расценено как неумение работать в особых условиях. В то же время Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и другим структурам было поручено помочь в проведении дезинфекционных работ на территории Гарадагского района. В свою очередь глава района Сулейман Микаилов пообещал в кратчайшие сроки устранить имеющиеся недостатки.