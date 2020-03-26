Дочь и зять Фархада Бадалбейли помещены на карантин

"Довольно опасная и трагическая ситуация. Наши не понимают, гуляют по улице, выходят на бульвар, все еще не понимают, с какой бедой мы столкнулись".

Об этом АПА сказал ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, передает Day.Az.

"Сколько можно ресторанов, развлечений, гостей? Хватит! Будьте серьезнее. Страна в очень тяжелом положении. Государство все для вас делает. Одиноким старикам будут посылаться продукты. Волонтеры будут хорошо работать. У нас эта система налажена хорошо. Поэтому, я всем говорю, не выходите, сидите дома. Есть столько книг, пусть читают, интернет, социальные сети, фильмы, сериалы", - подчеркнул он.

Ф.Бадалбейли подчеркнул, что его дочь и зять, которые приехали из США, в данное время находятся на карантине: "Я ничего не предпринял для того, чтобы их не забирали в карантин. Они останутся на карантине столько, сколько необходимо. Здесь знакомство и подобное роли не играют Что надо будет делать, то и будет, по другому не может быть".