Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в Низаминском районе столицы столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль марки "КамАЗ". Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из легкового автомобиля тело одного человека и 4 пострадавших, оказавшихся зажатыми в деформированном автомобиле.