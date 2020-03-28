https://news.day.az/society/1216897.html Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в Низаминском районе столицы столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль марки "КамАЗ". Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из легкового автомобиля тело одного человека и 4 пострадавших, оказавшихся зажатыми в деформированном автомобиле.
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