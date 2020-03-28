Минтруда подготовило очередной видеоролик под названием "Забота о наших старших!"

Одинокие граждане старше 65 лет сегодня обеспечиваются необходимыми бытовыми услугами, не выходя из дома, сообщили в субботу Day.Az в отделе по связям с общественностью и коммуникаций министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

По информации ведомства, пожилые люди могут в любое время воспользоваться поддержкой работников социальной службы министерства труда и социальной защиты населения, а также помощью волонтеров.

"Выявляются потребности указанных лиц и им оказывается поддержка в приобретении необходимых товаров первичного потребления, медикаментов, оплате коммунальных услуг, а также другая необходимая помощь. В настоящее время более 10 тысяч одиноких пожилых граждан обеспечиваются социальными услугами", - отмечают в минтруда.