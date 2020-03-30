Франгиз Ализаде: Карантин - это возможность не только уберечь себя, но и потратить это время с пользой

Союз композиторов Азербайджана продолжает работать онлайн и призывает всех сидеть дома и продолжать заниматься творчеством.

Об этом сообщила в беседе с Day.Az председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Франгиз Ализаде.

"У нас в Союзе всегда проходило большое количество мероприятий, но сейчас работа продолжается дома. У нас было запланировано написание брошюр о композиторах и музыковедах. Впервые в истории Союза мы посвящаем брошюры всем нашим членам. Сейчас работа идет полным ходом, и я продолжаю получать материалы. Мы призываем всех композиторов, сидя дома, писать новые произведения. Кроме того мы дали заказы нашим композиторам-песенникам, чтобы они сочинили песни, посвященные теме солидарности для поднятия духа, поддержки хорошего настроения. И в данный момент они над этим работают", - рассказала известный композитор.

Франгиз Ализаде подчеркнула, что нужно следовать предпринятым государством мерам для предотвращения распространения коронавируса.

"Во время карантина обязательно нужно сидеть дома и тем самым защитить и себя, и окружающих. Используйте время, которое судьба нам дала. Приведите в порядок свои мысли, свое творчество. Я сама лично занимаюсь своими архивами и творчеством. Сейчас самое важное - сохранить свое здоровье и здоровье своих близких", - заключила наша собеседница.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.