Ограничен въезд-выезд в Геранбой

В связи с особым карантинным режимом въезд-выезд в Геранбой ограничен, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Как отмечается, сотрудники Геранбойского РОП работают в усиленном режиме.

Проведя просветительские беседы среди граждан на территории района, сотрудники РОП призывают их по возможности оставаться дома. Лиц старше 65 лет сотрудники полиции сопровождают до дома, предупреждая их о необходимости того, чтобы они не выходили на улицу.