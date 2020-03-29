Массовые рейды в аптеках Гянджи - ФОТО
Полиция провела рейды в аптеках Гянджи, сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже.
Сотрудники Кяпязского РУП Главного управления полиции Гянджи провели проверки в аптеках, находящихся на служебной территории РУП, в связи с пресечением искусственного завышения цен, а также с целью обеспечения потребности населения в медицинских масках и медицинском спирте.
Сотрудники полиции поинтересовались ценами в аптеках, а также провели профилактические беседы с фармацевтами.
Владельцам объектов были подробно разъяснены требования законодательства, и вновь было доведено до их сведения, что в случае искусственного завышения цен и в других негативных случаях будут приняты предусмотренные законом меры.
Помимо этого, сотрудники РУП провели просветительские беседы с людьми, которые массово собирались в парках и других местах отдыха.
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