В Азербайджане предложили проводить призыв на воинскую службу дважды в год

В Азербайджане призыв на воинскую службу должен проводиться два раза в год.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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