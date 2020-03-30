https://news.day.az/society/1217694.html В Азербайджане предложили проводить призыв на воинскую службу дважды в год
В Азербайджане предложили проводить призыв на воинскую службу дважды в год
В Азербайджане призыв на воинскую службу должен проводиться два раза в год.
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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