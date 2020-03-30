В Азербайджане запретили оказывать косметические услуги на дому.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению, запрещается работа парикмахерских, салонов красоты, саун и бань, массажных салонов и оказание косметических услуг - в том числе с выездом к клиенту или прием на дому.

Отмечается, что ограничения будут в силе с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля.