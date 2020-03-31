Народный артист: Те, кто нарушают особый режим изоляции, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных

Сегодня мир сталкивается с большой катастрофой. В этом смысле на долю нашей страны также выпали тяжелые испытания.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, отметив, что государство своевременно предприняло превентивные меры.

"Наше государство всегда находится рядом с народом, с гражданином и в такой период очень важна национальная солидарность и единство. Как вам известно, по инициативе Президента Ильхама Алиева создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. За короткое время были сделаны серьезные пожертвования, наш народ в очередной раз продемонстрировал единство. Как деятель искусства, я также присоединился к инициативе господина Президента и перевел свою месячную зарплату в этот фонд. В то же время стоит отметить, что важна не сумма пожертвований, а солидарность народа", - сказал Ибрагимов.

Народный артист отметил, что азербайджанский народ является борцом и всегда проявлял свое единство в такие трудные времена: "Я думаю, что и на этот раз мы с честью выйдем из испытаний. Безусловно, паниковать не стоит, мы просто должны подходить к проблеме более серьезно. Каждый гражданин должен соблюдать правила социальной изоляции, не выходить из дома по мере необходимости".

К сожалению, отметил Ибрагимов, до сих пор некоторые люди не замечают серьезности вопроса, грубо нарушая особый режим изоляции. Нарушители данного режима рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных, отметил он.

"Следуя установленным правилам, мы выйдем из этого испытания с наименьшими потерями. Я понимаю, что погода хорошая, все хотят гулять, отдыхать. Но сегодня лучше оставайтесь дома, будьте здоровы и не забывайте, что мы сильны вместе!", - подытожил Мансум Ибрагимов.