https://news.day.az/society/1218276.html В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Несмотря на то, что большинство стран и ВОЗ принимают меры и прикладывают совместные усилия, предотвратить распространение коронавирусной инфекции(COVID-19) в мире пока невозможно. По информации ВОЗ, до сегодняшнего дня в мире инфицированы 787 469 человек, от болезни скончались 37 846 человек.
С полным текстом обращения штаба можно ознакомиться по ссылке.
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